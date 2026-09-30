Фірми лише частково побудували захисні споруди, а решту коштів державі не повернули.

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У цьому році суди задовольнили вже 32 позови Сумської обласної прокуратури на загальну суму 319 млн грн. Рішення стосуються повернення державі коштів і стягнення штрафів за невиконані роботи зі зведення фортифікацій.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

В ОГП пояснили, що коли підрядники порушують зобов’язання і утримують невикористані гроші, прокуратура подає позови до суду для захисту інтересів держави. Зараз суд розглядає ще одну подібну справу.

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Зокрема, у лютому 2024 року Департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав угоду з компанією про будівництво оборонних споруд. Підприємство отримало з резервного фонду держбюджету 20,3 млн грн авансу на пів року.

До грудня 2025 року підрядник виконав роботи лише на 8,3 млн грн, а решту 12 млн грн так і не повернув державі.

Через це Сумська облпрокуратура подала позов про стягнення невикористаного авансу і штрафів. Загалом прокурори вимагають повернути 19,2 млн грн.

Офіс Генпрокурора наголосив, що будівництво фортифікацій у прикордонній області напряму впливає на обороноздатність України та безпеку людей.