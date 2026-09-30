Bloomberg: Росія збільшила експорт нафти до рекордного рівня, але втратила дизельний ринок

Вартість морського експорту російської нафти за тиждень до 27 вересня сягнула $2,75 млрд, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас РФ втратила дизельний ринок, пише Bloomberg.

За останній тиждень 37 танкерів завантажили 27,9 млн барелів російської нафти. Тижнем раніше 32 судна вивезли 24,99 млн барелів. Тижнева виручка зросла приблизно на $180 млн, попри зниження ціни на російську нафту Urals, більші обсяги експорту компенсували падіння вартості.

У середньому за чотири тижні до 27 вересня Росія експортувала 3,71 млн барелів нафти на добу. Це найвищий показник із початку серпня. Середня тижнева виручка за цей період зросла на $290 млн – до $2,39 млрд.

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Водночас удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до скорочення внутрішньої переробки. Надлишок непереробленої нафти Москва спрямовує на експорт.

Через дефіцит пального Росія майже припинила експорт дизеля. До посилення атак на НПЗ країна вивозила близько 1 млн барелів дизельного палива на добу. Заборону на експорт дизеля продовжили до кінця жовтня.

На цьому тлі Росія підвищила прогноз експорту сирої нафти на 2026 рік приблизно на 150 тисяч барелів на добу. Водночас прогноз експорту нафтопродуктів скоротили приблизно на 500 тисяч барелів на добу.

За оцінкою Bloomberg, додаткові доходи від продажу сирої нафти лише частково компенсують втрати від скорочення експорту пального.

Найбільшими покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія. За останній тиждень поставки до азійських клієнтів разом із вантажами без визначеного кінцевого пункту зросли до 3,61 млн барелів на добу проти 3,4 млн тижнем раніше.

Експорт російської нафти до Середземномор'я скоротився приблизно до 100 тисяч барелів на добу, що є найнижчим рівнем від початку повномасштабної війни.