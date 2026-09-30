Зеленський приїхав до Третього армійського корпусу і полку Kraken та відзначив учасників операції «Вівальді»

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління Третього армійського корпусу і зустрівся з українськими бійцями, які проводять операцію «Вівальді».

За словами глави держави, ця операція відіграє важливу роль у захисті Донбасу та всієї України.

«За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій», - повідомив Зеленський.

Також президент поспілкувався з командирами підрозділів про потреби в артилерії, грошове забезпечення та застосування наземних роботизованих систем. Зеленський додав, що саме робототехніка дозволила виконати чимало завдань під час операції, тому держава масштабуватиме її використання, щоб найнебезпечнішу роботу на фронті виконували дрони, а не люди.

Крім того, президент зустрівся з бійцями 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken. Під час зустрічі обговорили розвиток безпілотної складової війська, забезпечення екіпажів технікою та розподіл є-балів.

Глава держави відзначив бійців державними нагородами за мужність, успішну операцію і захист України.

Що відомо про операцію "Вівальді"?

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді».