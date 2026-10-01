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​ЄС і Україна погодили фінансування оборонних та бюджетних потреб на 2026 рік

Сторони також домовилися зустрічатися щомісяця для координації спільних зусиль.

​ЄС і Україна погодили фінансування оборонних та бюджетних потреб на 2026 рік
лідери Єврокомісії і України Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія та Україна знайшли рішення, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби нашої держави на 2026 рік. 

Про це ідеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

«Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного виділення. Щодо 2027 року ми домовилися оперативно рухатися далі у питанні виділення 45 мільярдів євро в межах Кредиту підтримки України (Ukraine Support Loan) за умови виконання встановлених вимог. Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб», - зазначено в заяві.

Україна і ЄС погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання й активізувати зусилля, врахувавши виклики, з якими стикається наша держава.

Сторони також домовилися зустрічатися щомісяця для координації спільних зусиль.

  • У 2027 році потреба України у зовнішньому фінансуванні сягне $52,6 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі Української платформи донорів у Брюсселі.
  • Прем’єр Сергій Корецький згодом повідомив, що уряд України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. 
  • Цього року дефіцит бюджету Міністерства оборони становить $27 мільярдів. На початку року міністерство вирішило використати кошти, заплановані на друге півріччя. Їх витратили на дрони й інші потреби.
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