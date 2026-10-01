​ЄС і Україна погодили фінансування оборонних та бюджетних потреб на 2026 рік

Європейська комісія та Україна знайшли рішення, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби нашої держави на 2026 рік.

Про це ідеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

«Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного виділення. Щодо 2027 року ми домовилися оперативно рухатися далі у питанні виділення 45 мільярдів євро в межах Кредиту підтримки України (Ukraine Support Loan) за умови виконання встановлених вимог. Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб», - зазначено в заяві.

Україна і ЄС погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання й активізувати зусилля, врахувавши виклики, з якими стикається наша держава.

Сторони також домовилися зустрічатися щомісяця для координації спільних зусиль.

У 2027 році потреба України у зовнішньому фінансуванні сягне $52,6 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі Української платформи донорів у Брюсселі.