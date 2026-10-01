Ель-Ніньйо підняв ціни на цукор більш ніж на 25% і загрожує світовим запасам

Ринок цукру може перейти від надлишку до дефіциту у новому сезоні через вплив погодного феномена Ель-Ніньйо. На початку року очікували профіциту, однак тепер низка аналітиків прогнозує нестачу цукру.
Про це пише Bloomberg.
Ф'ючерси на необроблений цукор із липня подорожчали більш ніж на 25%. Глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня більш ніж за три роки.
Ель-Ніньйо створює несприятливі умови для основних виробників цукру. У південній півкулі він посилює опади, тоді як на північ від екватора сприяє посусі.
Особливо це позначається на Бразилії, Індії та Таїланді, на які припадає значна частина світового виробництва. У Бразилії надмірні дощі сповільнили збирання та переробку цукрової тростини. За останній місяць у кількох ключових районах вирощування цукрової тростини кількість опадів була до чотирьох разів вищою за норму.
Через негоду заводи втратили кілька днів переробки. Через це експорт Бразилії може скоротитися приблизно на 2 млн тонн.
Під загрозою негативного впливу Ель-Ніньйо і низка інших продуктів
В Індії фермери повідомляють про слабкий мусон, який негативно впливає на врожайність. У Таїланді цукрові регіони потерпають від посухи. Водночас у Європі сильна спека призвела до найгіршого за понад десятиліття врожаю цукрових буряків.
Наслідки Ель-Ніньйо можуть поширитися й на інші сільськогосподарські культури. Серед них – рис, какао, кава та пальмова олія.
- Ель-Ніньйо – це природне погодне явище, яке розвивається в Тихому океані та пов'язане зі зміною режиму вітру. Воно дозволяє теплій воді поширюватися на схід і вивільняє тепло в атмосферу.
- Нинішній Ель-Ніньйо є найпотужнішим щонайменше з 1950 року і досягне піку приблизно наприкінці цього року.