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Ель-Ніньйо підняв ціни на цукор більш ніж на 25% і загрожує світовим запасам

Глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня більш ніж за три роки.

Ель-Ніньйо підняв ціни на цукор більш ніж на 25% і загрожує світовим запасам
Ілюстративне фото
Фото: Shutterstock

Ринок цукру може перейти від надлишку до дефіциту у новому сезоні через вплив погодного феномена Ель-Ніньйо. На початку року очікували профіциту, однак тепер низка аналітиків прогнозує нестачу цукру.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на необроблений цукор із липня подорожчали більш ніж на 25%. Глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня більш ніж за три роки.

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Ель-Ніньйо створює несприятливі умови для основних виробників цукру. У південній півкулі він посилює опади, тоді як на північ від екватора сприяє посусі. 

Особливо це позначається на Бразилії, Індії та Таїланді, на які припадає значна частина світового виробництва. У Бразилії надмірні дощі сповільнили збирання та переробку цукрової тростини. За останній місяць у кількох ключових районах вирощування цукрової тростини кількість опадів була до чотирьох разів вищою за норму.

Через негоду заводи втратили кілька днів переробки. Через це експорт Бразилії може скоротитися приблизно на 2 млн тонн. 

Під загрозою негативного впливу Ель-Ніньйо і низка інших продуктів

В Індії фермери повідомляють про слабкий мусон, який негативно впливає на врожайність. У Таїланді цукрові регіони потерпають від посухи. Водночас у Європі сильна спека призвела до найгіршого за понад десятиліття врожаю цукрових буряків.

Наслідки Ель-Ніньйо можуть поширитися й на інші сільськогосподарські культури. Серед них – рис, какао, кава та пальмова олія

  • Ель-Ніньйо – це природне погодне явище, яке розвивається в Тихому океані та пов'язане зі зміною режиму вітру. Воно дозволяє теплій воді поширюватися на схід і вивільняє тепло в атмосферу.
  • Нинішній Ель-Ніньйо є найпотужнішим щонайменше з 1950 року і досягне піку приблизно наприкінці цього року.
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