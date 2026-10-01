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У Києві зафіксували два влучання поблизу опорної частини Південного мосту (доповнено)

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.

У Києві зафіксували два влучання поблизу опорної частини Південного мосту (доповнено)
Мер Віталій Кличко
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 1 довтня, зафіксували два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. 

Про це написав мер міста Віталій Кличко. 

Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст» обстежують стан споруди після влучань.

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Доповнення. У КМДА повідомили, що поїзди метро і наземний громадський транспорт курсують зі змінами.

Метро рухається лише підземними ділянками: від станції «Сирець» до станції «Видубичі» і від «Осокорків» до «Червоного хутора».

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

«Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду», – повідомили в адміністрації. 

Північним мостом пролягає «зелена» гілка метро. Після запровадження диференційованої тривоги рух метрополітену не зупиняли на жовтому рівні, але зупиняли на червоному, який попереджає про ракетну або масовану дронову атаку. нинішній удар відбувся під час жовтого рівня тривоги.

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