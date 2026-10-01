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СБУ запобігла понад 400 терактам і диверсіям від початку повномасштабної війни

Головним прорахунком російського керівництва, кажуть у Службі безпеки, стала здатність українців чинити опір.

СБУ запобігла понад 400 терактам і диверсіям від початку повномасштабної війни
Ілюстративне фото
Фото: ukr.radio

Служба безпеки України запобігла понад 400 терактам і диверсіям від початку повномасштабної війни. 

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ генерал-майор Олександр Поклад у привітанні з Днем захисників і захисниць України.

Як наголостив Поклад, співробітники контррозвідки щодня викривають і затримують російських шпигунів, агентів та зрадників. 

Росія на початку повномасштабної війни розраховувала на власну перевагу та швидкий злам української держави, армії й суспільства. Водночас, за його словами, головним прорахунком російського керівництва стала здатність українців чинити опір.

"Сьогодні СБУ не лише проводить унікальні спецоперації за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту та нищить ворога на полі бою. Ми ведемо постійну боротьбу, не даючи рф бодай найменшого шансу розхитати ситуацію в країні зсередини", – пояснив генерал-майор.

Окремо т.в.о. голови СБУ відзначив роботу над новими технологіями, модернізацією озброєння та вдосконаленням засобів ураження. Він наголосив, що українським силам необхідно адаптуватися до нових умов швидше за противника.

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