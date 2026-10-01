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Вчора двоє мешканців Сумщини загинули через російські удари. Поранених – 15

Під атаками РФ були 12 громад області. 

Вчора двоє мешканців Сумщини загинули через російські удари. Поранених – 15
Наслідки російської атаки на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби у Сумській області двоє людей загинули і 15 отримали травми унаслідок російських атак. 

Як повідомили у ОВА, у Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинули 40-річний та 64-річний чоловіки. Поранено чоловіків 49, 65, 50 років та жінку 76 років, травмовано 43-річного та 53-річного чоловіків. Також до медичного закладу звернулися жінки 43, 66 років та 59-річний чоловік, які отримали травми 29 вересня внаслідок влучання ворожого дрону.

У Сумській громаді внаслідок ударів КАБів поранено 52-річного чоловіка та жінок 84, 83 і 60 років, травми отримали 41-річний чоловік, 76-річна та 71-річна жінки, постраждала 68-річна жінка. Внаслідок влучання БпЛА поранення отримав 49-річний чоловік.

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Протягом доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

у Сумській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі;

У Середино-Будській громаді знищено та пошкоджено приватні житлові будинки, пошкоджено нежитлові приміщення.

У Березівській громаді знищено господарчу споруду, пошкоджено житлові будинки, автомобіль, трактор.

У Роменській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

В Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано житловий будинок.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 58 хвилин.

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