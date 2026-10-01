Через удар КАБом по Сумах постраждали люди

У ніч на 1 жовтня російська армія завдала по СУмах авіаудару. Постраждали двоє людей. Цих жінок госпіталізували.
Як написав у телеграмі начальник МВА Сергій Кривошеєнко, вночі ворог завдав удару по обласному центру керованою авіабомбою.
Влучання відбулося по приватному житловому сектору у Ковпаківському районі. Попередньо 2 людей травмовані. 60-річна та 41-річна жінки госпіталізовані до лікарні.
Пошкоджено близько 6 житлових будинків.
- Вчора російська армія скинула на Сумську громаду шість КАБів.