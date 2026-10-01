У Литві заборонять виступи артистів, які працювали на окупованих територіях України

Але будуть винятки для тих, хто доведе антивоєнну позицію.

Литовський уряд схвалив проєкт заборони виступів на території країни для російських та білоруських артистів, які вели професійну діяльність на окупованих територіях України, які Росія незаконно анексувала.

Як пише LRT, так само без права виходити на сцену опиняться й ті, хто прямо чи опосередковано підтримали війну Росії проти України - критерії для оцінки будуть розроблені додатково.

Водночас не поширюватиметься заборона на тих діячів культури, які явно виступили проти агресії, публічно демонстрували незгоду з діями російської влади, а також не сприяли реалізації інтересів окупантів.

Міністерство закордонних справ Литви пропонує зобов'язати артистів підписувати декларацію, в якій вони засуджують російську агресію та висловлюють підтримку територіальної цілісності України.

Законодавчі зміни в разі погодження парламентом набудуть чинності 1 січня. До цього Литва ухвалювала окремі рішення щодо недопуску на свою територію та заборони концертної діяльності для тих, хто підтримує путінський режим.