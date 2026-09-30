Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів

Під атакою опинилась Дергачівська громада.

На Харківщині троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Упродовж дня, 30 вересня, росіяни тричі обстрілювали Дергачівську громаду на Харківщині. Двоє людей дістали поранення, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вранці два КАБи влучили у житлову забудову в Слатиному. Пошкоджено щонайменше 6 домоволодінь, будівлю місцевої пилорами, дорожнє полотно та лінію електропередач. Понад 1500 людей у Слатиному та Безруках залишилися без світла. 

Близько 15:30 ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, на трасі Дергачі – Козача Лопань. Поранень зазнали 65-річний водій та 63-річна пасажирка. Їх госпіталізували з численними уламковими пораненнями ніг у стані середньої важкості.

О 18:25 окупанти вдарили FPV-дроном по приватному сектору в Дергачах, пошкоджено будинок і паркан. 61-річна мешканка будинку зазнала гострої реакції на стрес.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies