На Харківщині троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів

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Упродовж дня, 30 вересня, росіяни тричі обстрілювали Дергачівську громаду на Харківщині. Двоє людей дістали поранення, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вранці два КАБи влучили у житлову забудову в Слатиному. Пошкоджено щонайменше 6 домоволодінь, будівлю місцевої пилорами, дорожнє полотно та лінію електропередач. Понад 1500 людей у Слатиному та Безруках залишилися без світла.

Близько 15:30 ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, на трасі Дергачі – Козача Лопань. Поранень зазнали 65-річний водій та 63-річна пасажирка. Їх госпіталізували з численними уламковими пораненнями ніг у стані середньої важкості.

О 18:25 окупанти вдарили FPV-дроном по приватному сектору в Дергачах, пошкоджено будинок і паркан. 61-річна мешканка будинку зазнала гострої реакції на стрес.