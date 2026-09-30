Мешканцю Харківщини повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Мешканцю Харківщини повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
Під час тимчасової окупації Куп’янська 46-річний місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади.
Як встановили правоохоронці, після 24 лютого 2022 року він обійняв посаду спеціаліста відділу статистику в тимчасовій адміністрації. Зокрема, займався узагальненням відомостей щодо виплати пенсій, заробітних плат та іншою службовою документацією.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.
- Викрито поплічника Росії, який брав участь у репресіях під час окупації Херсона. Зловмисник безпосередньо здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали до камер режимного об’єкта.