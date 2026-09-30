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Мешканцю Харківщини повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Під час окупації Куп'янська, чоловік добровільно працював в тимчасовій адміністрації.

Мешканцю Харківщини повідомили про підозру у співпраці з окупантами
Фото: Нацполіція

Мешканцю Харківщини повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Під час тимчасової окупації Куп’янська 46-річний місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади.

Як встановили правоохоронці, після 24 лютого 2022 року він обійняв посаду спеціаліста відділу статистику в тимчасовій адміністрації. Зокрема, займався узагальненням відомостей щодо виплати пенсій, заробітних плат та іншою службовою документацією.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

  • Викрито поплічника Росії, який брав участь у репресіях під час окупації Херсона. Зловмисник безпосередньо здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали до камер режимного об’єкта.
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