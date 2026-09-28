Окупанти змушували дітей та людей похилого віку пересуватися через газопровід у напрямку ТОТ.

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Російські військові використовували цивільних українців як прикриття під час відступу поблизу Куп’янська на Харківщині.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, українські військові зафіксували переміщення російськими силами цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку, через газопровід у напрямку тимчасово окупованої території.

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"Людей змушували пересуватися під загрозою застосування зброї", – наголошує глава МЗС.

Раніше 2-й корпус НГУ "Хартія" повідомив, що 27 вересня розвідувальні дрони зафіксували переміщення цивільних із Куп’янської громади. На оприлюднених кадрах видно дев’ятьох людей, серед яких діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними пересувалися чоловіки призовного віку у цивільному одязі.

У "Хартії" припустили, що це можуть бути російські військові, які зняли форму.

Людей провели через село Голубівка до газопроводу "Шебелинка-Острогозьк" і завели всередину труби. Українські військові заявили, що не відкривали вогонь по групі через присутність цивільних.

Сибіга наголосив, що цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни або примусово переміщуватися. Він закликав документувати такі випадки та розслідувати їх.

"Такі дії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути належним чином задокументовані й розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – заявив глава МЗС.