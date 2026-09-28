​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: Росіяни використовували цивільних як "живий щит" під час відступу під Куп’янськом

Окупанти змушували дітей та людей похилого віку пересуватися через газопровід у напрямку ТОТ.

Сибіга: Росіяни використовували цивільних як "живий щит" під час відступу під Куп’янськом
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Російські військові використовували цивільних українців як прикриття під час відступу поблизу Куп’янська на Харківщині.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, українські військові зафіксували переміщення російськими силами цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку, через газопровід у напрямку тимчасово окупованої території. 

Реклама

"Людей змушували пересуватися під загрозою застосування зброї", – наголошує глава МЗС.

Раніше 2-й корпус  НГУ "Хартія" повідомив, що 27 вересня розвідувальні дрони зафіксували переміщення цивільних із Куп’янської громади. На оприлюднених кадрах видно дев’ятьох людей, серед яких діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними пересувалися чоловіки призовного віку у цивільному одязі. 

У "Хартії" припустили, що це можуть бути російські військові, які зняли форму.

Людей провели через село Голубівка до газопроводу "Шебелинка-Острогозьк"  і завели всередину труби. Українські військові заявили, що не відкривали вогонь по групі через присутність цивільних.

Сибіга наголосив, що цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни або примусово переміщуватися. Він закликав документувати такі випадки та розслідувати їх.

"Такі дії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути належним чином задокументовані й розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – заявив глава МЗС.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies