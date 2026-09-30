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Україна та Молдова продовжать координувати дії через обміління Дністра

У вересні приплив до Дністровського водосховища становив лише 24–31 м³/с. В жовтні не очікується суттєвого покращення.

Україна та Молдова продовжать координувати дії через обміління Дністра
Обміління Дністра наближається до критичного
Фото: НПП "Дністровський каньйон"

Україна та Молдова продовжать координувати дії через критично низьку водність Дністра.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

На позачерговому засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну Дністра сторони обговорили ситуацію з водністю річки, прогноз на жовтень та подальші кроки для забезпечення водопостачання населення.

 У вересні приплив води до Дністровського водосховища становив лише 24–31 м³/с. 17 та 20 вересня зафіксували мінімальний за всю історію водосховища середньодобовий приплив – 24 м³/с, або 11% норми. За прогнозом, у жовтні ситуація не покращиться: приплив може становити 20–40 м³/с.

Низька водність уже впливає на водопостачання у Чернівцях та Новодністровську, де воду подають погодинно. А у Хотині водозабір працює в надскладних умовах ручного керування і потребує постійного контролю працівників.

У Молдові вже є дані про загибель водних біоресурсів.

  • Улітку 2026 року Дністер суттєво втратив воду. Причиною обміління став тривалий дефіцит опадів. Від весни в басейні Дністра випадало менше дощів, ніж зазвичай. Через малосніжну зиму та раннє танення снігу слабким було і весняне водопілля. Додатково на водність вплинули високі температури. 
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