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На Житомирщині викрили осіб, причетних до вирубки дерев на 33 млн гривень

Загалом було зрубано понад 8800 дерев різних порід.

На Житомирщині викрили осіб, причетних до вирубки дерев на 33 млн гривень
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

На Житомирщині викрили чотирьох чоловіків, причетних до незаконної вирубки та подальшого збуту деревини. Шкода, завдана довкіллю, становить 33 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, протиправну діяльність організував директор одного із сільськогосподарських товариств. Він залучив людей, які мали досвід у лісозаготівлі, та сформував кілька бригад.

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Упродовж 2025–2026 років ці бригади незаконно рубали дерева на території Баранівської, Брониківської, Довбишської, Курненської, Пулинської, Хорошівської та інших громад Житомирщини. Загалом було зрубано понад 8800 дерев різних порід.

Щоб приховати незаконне походження деревини та надалі її реалізувати, організатор використовував підприємство, яке очолював. 

Під час обшуків правоохоронці виявили місця зберігання незаконно зрубаної деревини. 

Чотирьом особам повідомлено про підозру. Організатору схеми обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень. 

  • На Тернопільщині викрили групу, яка вирубала у заповіднику дерев на понад 6 млн грн. Загалом було знищено 52 дерева, серед яких дуби, ясени, берести та модрини.
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