В четвер в Україні без опадів, вночі значно похолоднішає

В четвер, 1 жовтня в Україні опадів не передбачається. Синоптики прогнозують холодну ніч, проте помірну температуру повітря вдень.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), на решті території 7-12° тепла; вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.
На Київщині та в Києві також без опадів.
Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.
- Синоптики попереджають про заморозки у перші дні жовтня. Вже 1 жовтня погодні явища охоплять західні та північні регіони, а також Вінницьку, Черкаську і Полтавську області.