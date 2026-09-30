В четвер в Україні без опадів, вночі значно похолоднішає

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В четвер, 1 жовтня в Україні опадів не передбачається. Синоптики прогнозують холодну ніч, проте помірну температуру повітря вдень.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

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Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), на решті території 7-12° тепла; вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.