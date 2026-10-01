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Вчора понад 200 боїв пройшло на фронті. Найбільше зіткнень – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління противника.

Вчора понад 200 боїв пройшло на фронті. Найбільше зіткнень – на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1681-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку. 

Про це повідомив Генштаб. 

Вчора противник завдав 22 ракетних та 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7650 дронів-камікадзе та здійснили 2656 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Мала Корчаківка, Писарівка, Кореньок, Мар'їне, Уланове та Іволжанське. Авіаційного удару зазнав район населеного пункту Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Бунячиного та Садків.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Графського, Симинівки, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Куп'янська.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили шість атак у районах Дробишевого, Новоселівки, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районах Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника у напрямку Юрківки.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Миколайпілля та Петрівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 33 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Гулівого, Світлого, Новомиколаївки, Вільного, Кучерового Яру, Степів, Білицького та Водянського.

На Олександрівському напрямку противник здійснив дві атаки у напрямку населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку відбито шість атак загарбників у районах Чарівного, Копанів та Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1900 осіб. Також знешкоджено одну бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, п'ять ракет, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1288 безпілотних літальних апаратів, 524 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.
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