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РФ вчора втратила 1900 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 535 870 осіб. 

РФ вчора втратила 1900 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1900 солдатів, бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 14 НРК, 524 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.26 склали:

  • особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб
  • танків – 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.
  • артилерійських систем – 50 555 (+36) од.
  • РСЗВ – 2 174 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+5) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.
  • спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

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