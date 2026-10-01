РФ вчора втратила 1900 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1900 солдатів, бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 14 НРК, 524 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.26 склали:
- особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб
- танків – 12 388 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.
- артилерійських систем – 50 555 (+36) од.
- РСЗВ – 2 174 (+3) од.
- засоби ППО – 1 683 (+1) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+5) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.
- спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.
Дані уточнюються.