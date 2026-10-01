РФ вчора втратила 1900 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1900 солдатів, бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 14 НРК, 524 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 535 870 осіб.

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