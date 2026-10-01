Учора окупанти вбили людину на Херсонщині, і ще чотирьох поранили

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі області.

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Упродовж минлуої доби російська армія вбила одну людину на Херсонщині, і ще чотирьох поранила.

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Урожайне, Старосілля, Новопетрівка, Милове, Саблуківка, Нововоронцовка, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватних будинки та господарську споруду.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 95», – написав Прокудін.