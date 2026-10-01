ЦПД спростував фейк про придбання родиною Зеленського королівського маєтку у Норвегії

Відеоролик стилізовано під сюжет відомого американського розважального онлайн-медіа, однак на офіційних ресурсах видання такий матеріал відсутній.

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Росія поширює фальшивий відеосюжет про те, що буцімто компанія, яку пов'язують із президентом України Володимиром Зеленським, придбала маєток норвезької королівської родини площею 240 акрів за 43 мільйони доларів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відео розповсюджують у соціальній мережі X та через проросійські джерела.

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Ця інформація не відповідає дійсності, а відеосюжет – повністю сфабрикований.

Відеоролик стилізовано під сюжет відомого американського розважального онлайн-медіа, однак на офіційних ресурсах видання такий матеріал відсутній.

Жодних офіційних підтверджень щодо угоди про продаж королівської нерухомості згаданій у сюжеті компанії немає ані у норвезьких медіа, ані в офіційних заявах королівського палацу Норвегії. Сам сюжет зібрано зі змонтованих архівних кадрів, а аудіосупровід та дикторський текст мають ознаки генерації за допомогою інструментів штучного інтелекта.

У ЦПД зазначають, що використання логотипів відомих медіа у сфальсифікованих відеосюжетах – типовий почерк російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”.

Російська пропаганда вже неодноразово випускала подібні фейки про “дорогі покупки” родини Зеленського, які масовано вкидалися в соцмережі задля дискредитації України на міжнародній арені.