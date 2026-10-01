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«УЗ довезе». Для Сум і Лозової запустили пілотний проєкт поїздок поїздом і автобусом

Квитки з пересадкою коштуватимуть стільки ж, як звичайний квиток. 

«УЗ довезе». Для Сум і Лозової запустили пілотний проєкт поїздок поїздом і автобусом
поїзд
Фото: УЗ

Для прифронтових ділянок Сумської і Харківської областей з 1 жовтня запрацював пілотний проєкт Укрзалізниці «УЗ довезе». Це комбіноване сполучення поїздів та автобусів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник. 

Якщо через загрозу атаки поїзд не матиме змоги доїхати до Сум і Лозової, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджено: у разі затримок вони чекатимуть один на одного. 

«Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються», – повідомив Калашник.

Моніторингові центри УЗ відслідковуватимуть загрозу. 

На сайті купівлі квитків УЗ повідомили, що довезення автобусом діятиме в разі загрози. У серпні залізничне сполучення з Лозовою припинили через ворожу атаку, а з жовтня припинили пряме сполучення між столицею і Сумами.

  • Росія цілеспрямована б'є по поїздах у різних регіонах. Особливо гострою загроза є для прифронтових міст. Через вимушені евакуації затримки в русі подекуди перевищують 10 годин. 
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