«УЗ довезе». Для Сум і Лозової запустили пілотний проєкт поїздок поїздом і автобусом

Квитки з пересадкою коштуватимуть стільки ж, як звичайний квиток.

Для прифронтових ділянок Сумської і Харківської областей з 1 жовтня запрацював пілотний проєкт Укрзалізниці «УЗ довезе». Це комбіноване сполучення поїздів та автобусів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Якщо через загрозу атаки поїзд не матиме змоги доїхати до Сум і Лозової, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджено: у разі затримок вони чекатимуть один на одного.

«Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються», – повідомив Калашник.

Моніторингові центри УЗ відслідковуватимуть загрозу.

На сайті купівлі квитків УЗ повідомили, що довезення автобусом діятиме в разі загрози. У серпні залізничне сполучення з Лозовою припинили через ворожу атаку, а з жовтня припинили пряме сполучення між столицею і Сумами.