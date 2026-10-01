На Київщині знову проблеми з якістю повітря: фахівці радять зачинити вікна у 3 містах

У Вишгороді, Василькові та Обухові Київської області зафіксували погіршення стану атмосферного повітря.

Результати показали моніторингові пости, про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу на відкритому повітрі та вживати достатньо води. За наявності очищувача повітря його радять увімкнути на максимальний режим.

Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.