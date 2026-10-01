На Дніпровщині від удару російського FPV-дрона загинув рятувальник Євген Коновалов

У Дніпропетровській області загинув пожежний-рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сержант служби цивільного захисту Євген Коновалов.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.

Перебуваючи у вільний від служби час, Євген потрапив під удар російського FPV-дрона у Марганці.

Він отримав важкі поранення, несумісні з життям.

У держслужбі додали, що чоловік присвятив службі у ДСНС понад 20 років. За цей час він рятував людей, працював пліч-о-пліч із колегами й просто щодня робив свою роботу.