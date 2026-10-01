До Молдови втретє за день залетів безпілотник

Повітряний простір Молдови втретє за день порушив невідомий безпілотник.
Про це передає "Європейська правда", посилаючись на Міноборони Молдови.
Зазначається, що дрон перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров'ї. Згодом він попрямував до селища Ципова.
Об'єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.
Через інцидент тимчасово закривали повітряний простір в центральній частині Молдови.
Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.
А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.
- Вранці 30 вересня у Молдові дрон вибухнув біля антени зв’язку: уламки розлетілися на понад 200 метрів. Безпілотник пролетів на низькій висоті над містом Бендери.