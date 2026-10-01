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До Молдови втретє за день залетів безпілотник

Через інцидент влада країни закривала повітряний простір.

До Молдови втретє за день залетів безпілотник
Знайдений у Молдові безпілотник, ілюстративне фото
Фото: Поліція Молдови

Повітряний простір Молдови втретє за день порушив невідомий безпілотник.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на Міноборони Молдови.

Зазначається, що дрон перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров'ї. Згодом він попрямував до селища Ципова.

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Об'єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.

Через інцидент тимчасово закривали повітряний простір в центральній частині Молдови. 

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.

  • Вранці 30 вересня у Молдові дрон вибухнув біля антени зв’язку: уламки розлетілися на понад 200 метрів. Безпілотник пролетів на низькій висоті над містом Бендери.
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