До Молдови втретє за день залетів безпілотник

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Повітряний простір Молдови втретє за день порушив невідомий безпілотник.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на Міноборони Молдови.

Зазначається, що дрон перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров'ї. Згодом він попрямував до селища Ципова.

Реклама

Об'єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.

Через інцидент тимчасово закривали повітряний простір в центральній частині Молдови.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.