Сербія і Росія продовжили газову угоду ще на три місяці

Сербія і Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу на три місяці — до кінця цього року.
Голова сербської державної компанії «Србијагас» Душан Баятович повідомив, що документ діятиме на тих же вигідних умовах, передає «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію РТС.
Якби сторони не продовжили термін, угода втратила б чинність уже 30 вересня.
Президент Сербії Александар Вучич раніше обговорив це питання з російським колегою Путіним і висловив надію на продовження угоди.
За словами Вучича, це дозволить Сербії надалі купувати газ за низькою ціною — 318 євро за тисячу кубометрів замість ринкової, яка зараз становить 868 євро.
Сербія суттєво залежить від російського газу. У 2025 році трирічний контракт на постачання блакитного палива закінчився, однак Белград не уклав новий довгостроковий документ. Натомість країна постійно продовжує чинний документ на короткі терміни.
- Раніше повідомлялося, що Сербія розраховує продовжити угоду з Росією про постачання газу після телефонної розмови Вучича з Путіним. Белград прагне домовитися про більш тривалий контракт.