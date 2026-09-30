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Сербія і Росія продовжили газову угоду ще на три місяці

Це дозволить Сербії надалі купувати газ по 318 євро за тисячу кубометрів замість ринкової ціни, яка зараз становить 868 євро.

Сербія і Росія продовжили газову угоду ще на три місяці
Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербія і Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу на три місяці — до кінця цього року.

Голова сербської державної компанії «Србијагас» Душан Баятович повідомив, що документ діятиме на тих же вигідних умовах, передає «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію РТС. 

Якби сторони не продовжили термін, угода втратила б чинність уже 30 вересня.

Президент Сербії Александар Вучич раніше обговорив це питання з російським колегою Путіним і висловив надію на продовження угоди.

За словами Вучича, це дозволить Сербії надалі купувати газ за низькою ціною — 318 євро за тисячу кубометрів замість ринкової, яка зараз становить 868 євро.

Сербія суттєво залежить від російського газу. У 2025 році трирічний контракт на постачання блакитного палива закінчився, однак Белград не уклав новий довгостроковий документ. Натомість країна постійно продовжує чинний документ на короткі терміни.

  • Раніше повідомлялося, що Сербія розраховує продовжити угоду з Росією про постачання газу після телефонної розмови Вучича з Путіним. Белград прагне домовитися про більш тривалий контракт.
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