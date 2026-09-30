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Сенатор США Кунс: Пентагон розподілив $400 млн на допомогу Україні за день до закінчення фінансового року

$200 млн заклали на зброю, боєприпаси, майже $100 млн — на транспорт і запчастини, а ще $100 млн — на логістичні послуги.

Сенатор США Кунс: Пентагон розподілив $400 млн на допомогу Україні за день до закінчення фінансового року
Пентагон
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони США розподілило 99,8% із $400 млн допомоги Україні безпосередньо перед завершенням фінансового року, який закінчується 30 вересня. 

Про це повідомив сенатор Кріс Кунс із посиланням на дані Пентагону, пише The Washington Sun.

Ще наприкінці липня відомство не виділило жодного долара із цих коштів. Минулого тижня Пентагон розподілив $307 млн і планував невдовзі законтрактувати решту $93 млн.

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Кунс розкритикував Міністерство війни США за те, що воно затягнуло процес до останнього дня. За його словами, така затримка й ігнорування дедлайнів свідчать про складні відносини між законодавцями і міністерством, оскільки Пентагон вчасно не звітує та порушує графіки.

Законодавці від обох партій місяцями тиснули на оборонне відомство. Ще у квітні представники Пентагону обіцяли швидко спрямувати кошти в роботу, однак згодом пропустили травневий термін надання плану витрат. Через це сенатори підготували спільний лист із вимогою до міністра війни Піта Гегсета негайно використати виділене фінансування.

План Пентагону передбачає спрямування $200 млн на зброю, боєприпаси, майже $100 мільйонів — на транспорт і запчастини, а ще $100 мільйонів — на логістичні послуги і транспортування військового майна.

Останні укладені контракти охоплюють наступальне озброєння та комплектуючі для бронетехніки, проте не включають ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Україна неодноразово просила про додаткові ракети для захисту від балістичних ударів, але рішення Дональда Трампа надати ліцензію на їхнє внутрішнє виробництво розраховане на тривалий термін і не вирішує поточного дефіциту.

Якби Пентагон не оформив кошти до 30 вересня (кінця фінансового року в США), ці $400 млн вилучили б назад до американського бюджету. Наразі повне розподілення коштів (на 99,8%) означає, що контракти з виробниками уклали або ж гроші забронювали і військова допомога гарантовано дійде до нашої держави.

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