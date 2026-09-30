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Президентка Європейського центробанку не балотуватиметься на посаду президента Франції

За словами Лагард, така посада вимагає багато сил. 

Президентка Європейського центробанку не балотуватиметься на посаду президента Франції
президентка ЄЦБ Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає поганою ідеєю свою участь у президентських перегонах у Франції 2027 року. 

Лагард заявила: якщо й залишить посаду в ЄЦБ раніше, ніж у 2027 році, то лише на кілька місяців, пише Reuters.

Посадовиця пояснила своє рішення тим, що на такій посаді потрібно витрачати багато енергії та життєвих сил і нагадала про свій 70-річний вік. Ця заява поклала край чуткам про її можливе дострокове усунення з посади в ЄЦБ заради боротьби за посаду президента Франції.

Тим часом у керівництві ЄЦБ вже розпочалися кадрові зміни, оскільки минулого тижня членкиня правління ЄЦБ Ізабель Шнабель подала у відставку задля переходу на керівну посаду в Міжнародному валютному фонді.

  • Наразі президентом Франції є Еммануель Макрон, котрий уперше виграв вибори у 2017 році, перемігши арін Ле Пен. 
  • У 2022 році він був переобраний на другий термін, знову обійшовши Ле Пен у другому турі.
  • Відповідно до Конституції Франції, президент не може обіймати посаду понад два строки поспіль. Тому Макрон не має права балотуватися на третій поспіль термін у 2027 році. Водночас закон не забороняє йому знову претендувати на президентську посаду після перерви – зокрема, на виборах 2032 року.
  • Серед кандидатів на вибори-2027 - лідерка ультраправих Марін Ле Пен, експрем'єр Едуар Філіпп, лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон, експрем’єр Габріель Атталь.
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