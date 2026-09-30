Президентка Європейського центробанку не балотуватиметься на посаду президента Франції

За словами Лагард, така посада вимагає багато сил.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає поганою ідеєю свою участь у президентських перегонах у Франції 2027 року.

Лагард заявила: якщо й залишить посаду в ЄЦБ раніше, ніж у 2027 році, то лише на кілька місяців, пише Reuters.

Посадовиця пояснила своє рішення тим, що на такій посаді потрібно витрачати багато енергії та життєвих сил і нагадала про свій 70-річний вік. Ця заява поклала край чуткам про її можливе дострокове усунення з посади в ЄЦБ заради боротьби за посаду президента Франції.

Тим часом у керівництві ЄЦБ вже розпочалися кадрові зміни, оскільки минулого тижня членкиня правління ЄЦБ Ізабель Шнабель подала у відставку задля переходу на керівну посаду в Міжнародному валютному фонді.