Президентка Європейського центробанку не балотуватиметься на посаду президента Франції

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає поганою ідеєю свою участь у президентських перегонах у Франції 2027 року.
Лагард заявила: якщо й залишить посаду в ЄЦБ раніше, ніж у 2027 році, то лише на кілька місяців, пише Reuters.
Посадовиця пояснила своє рішення тим, що на такій посаді потрібно витрачати багато енергії та життєвих сил і нагадала про свій 70-річний вік. Ця заява поклала край чуткам про її можливе дострокове усунення з посади в ЄЦБ заради боротьби за посаду президента Франції.
Тим часом у керівництві ЄЦБ вже розпочалися кадрові зміни, оскільки минулого тижня членкиня правління ЄЦБ Ізабель Шнабель подала у відставку задля переходу на керівну посаду в Міжнародному валютному фонді.
- Наразі президентом Франції є Еммануель Макрон, котрий уперше виграв вибори у 2017 році, перемігши арін Ле Пен.
- У 2022 році він був переобраний на другий термін, знову обійшовши Ле Пен у другому турі.
- Відповідно до Конституції Франції, президент не може обіймати посаду понад два строки поспіль. Тому Макрон не має права балотуватися на третій поспіль термін у 2027 році. Водночас закон не забороняє йому знову претендувати на президентську посаду після перерви – зокрема, на виборах 2032 року.
- Серед кандидатів на вибори-2027 - лідерка ультраправих Марін Ле Пен, експрем'єр Едуар Філіпп, лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон, експрем’єр Габріель Атталь.