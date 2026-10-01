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У вересні спецфонд держбюджету отримав 16,2 млрд військового збору, - Мінфін

Надходження скорочуються третій місяць поспіль. 

У вересні спецфонд держбюджету отримав 16,2 млрд військового збору, - Мінфін
Ілюстративне фото
Фото: Первый запорожский

У вересні до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло 16,2 млрд грн військового збору.

Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Загалом за липень-вересень 2026 року до спеціального фонду надійшло 51 млрд гривень військового збору. А протягом І півріччя - майже 94,24 млрд грн. 

"Новий порядок зарахування коштів до спеціального фонду діє з 1 липня 2026 року. Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні. 

У Мінфіні наголосили, що запроваджений у 2014 році військовий збір в умовах повномасштабної війни залишається важливим інструментом мобілізації внутрішніх ресурсів держави. Водночас фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень державного бюджету, зокрема, - податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, тощо.

  • Водночас, за даними Державної податкової служби, надходження військового збору за січень – серпень 2026 року зросли майже на 25% - до 128,96 млрд грн. Тоді як минулого року надходження становили 103,3 млрд гривень. Військовий збір сплатили понад 2 млн платників
  • За даними соцопитування, більшість українців вірить у перемогу над Росією та підтримують підвищення військового збору до 5%
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