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У вересні до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло 16,2 млрд грн військового збору.

Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Загалом за липень-вересень 2026 року до спеціального фонду надійшло 51 млрд гривень військового збору. А протягом І півріччя - майже 94,24 млрд грн.

"Новий порядок зарахування коштів до спеціального фонду діє з 1 липня 2026 року. Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що запроваджений у 2014 році військовий збір в умовах повномасштабної війни залишається важливим інструментом мобілізації внутрішніх ресурсів держави. Водночас фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень державного бюджету, зокрема, - податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, тощо.

Нагадаємо, що в серпні до спецфонду держбюджету надійшло 16,8 млрд гривень військового збору, а в липні - 17,9 млрд гривень.