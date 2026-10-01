Уряд Франції представить сьогодні проєкт бюджету на 2027 рік із заходами жорсткої економії

Йдеться про заморожування зарплат державних службовців і більшості пенсій, окрім мінімальних, а також податкові зміни.

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Сьогодні уряд Франції має представити законопроєкт про бюджет на 2027 рік з непопулярними заходами жорсткої економії для скорочення дефіциту, пише France24.

Цей законопроєкт очікує складний шлях у розколотому парламенті. Політичні табори готуються до одних із найважливіших президентських виборів у сучасній історії країни, що пройдуться у квітні 2027 року.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен значно випереджає конкурентів в опитуваннях на тлі зростання невдоволення центристським курсом президента Еммануеля Макрона.

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Зазначимо, уряди двох попередніх прем’єр-міністрів “упали” саме через плани жорсткої економії.

Бюджетна економія має бути досягнута шляхом заморожування зарплат у державному секторі та всіх пенсій (за винятком найнижчих), а також завдяки низці цільових податкових заходів.

Очікується, що економія бюджету складе 54 мільярди євро.

Вартість запозичень Франції за 10-річними облігаціями, що є ключовим орієнтиром, різко зросла до найвищого рівня з 2008 року. Інвестори ставлять під сумнів здатність уряду стримати дефіцит і непокояться через політичну невизначеність напередодні виборів.

Лекорню заявив, що бюджетна економія необхідна для стабілізації фіскального дефіциту, оскільки попередньому уряду не вдалося досягти значного прогресу через відсутність парламентської більшості після дострокових виборів, ініційованих Макроном у 2024 році.

Його уряд ставить за мету скоротити бюджетний дефіцит із 5,4% ВВП цього року до 5% у 2027 році.