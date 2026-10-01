​Axios: Рубіо наказав іранській делегації негайно залишити США після провалу переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо наказав іранській делегації при ООН негайно залишити територію США після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут.
Про це Axios повідомили джерела.
Рішення ухвалили ввечері в понеділок, 28 вересня. Американська місія при ООН повідомила іранській місії, що делегація має негайно залишити Нью-Йорк. До її складу входив, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.
За кілька годин іранська делегація вже вирушила до аеропорту і вилетіла з Нью-Йорка до Дохи. За словами американського чиновника, Рубіо "видворив" іранську делегацію, оскільки засідання Генеральної асамблеї ООН завершилося і її перебування у США більше не було необхідним.
Водночас друге джерело зазначило, що Арагчі і без того планував повернутися до Тегерана в понеділок увечері.
Контекст
Перед цим Катар намагався виступити посередником між США та Іраном і домогтися дипломатичного прориву. У Білому домі в понеділок вранці розраховували на можливий прогрес у переговорах, однак до кінця дня стало зрозуміло, що сторони не змогли досягти домовленостей.
Попри це, катарські посередники продовжують переговори з обома сторонами щодо компромісної пропозиції. За даними Axios, наказ Рубіо став незвичним дипломатичним сигналом на тлі відсутності прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.
- Раніше в Тегерані повідомили, що отримали від США відповідь на запропонований семиденний план заходів. Американську позицію через катарських посередників передали Аббасу Арагчі.
- Документ передбачав семиденний період заходів для зміцнення довіри та повернення Вашингтона й Тегерана до розширеної версії меморандуму про взаєморозуміння, погодженого в червні. Зокрема, йдеться про конкретні кроки щодо ядерної програми Ірану.