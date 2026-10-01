​Axios: Рубіо наказав іранській делегації негайно залишити США після провалу переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо наказав іранській делегації при ООН негайно залишити територію США після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут.

Про це Axios повідомили джерела.

Рішення ухвалили ввечері в понеділок, 28 вересня. Американська місія при ООН повідомила іранській місії, що делегація має негайно залишити Нью-Йорк. До її складу входив, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

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За кілька годин іранська делегація вже вирушила до аеропорту і вилетіла з Нью-Йорка до Дохи. За словами американського чиновника, Рубіо "видворив" іранську делегацію, оскільки засідання Генеральної асамблеї ООН завершилося і її перебування у США більше не було необхідним.

Водночас друге джерело зазначило, що Арагчі і без того планував повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

Контекст

Перед цим Катар намагався виступити посередником між США та Іраном і домогтися дипломатичного прориву. У Білому домі в понеділок вранці розраховували на можливий прогрес у переговорах, однак до кінця дня стало зрозуміло, що сторони не змогли досягти домовленостей.

Попри це, катарські посередники продовжують переговори з обома сторонами щодо компромісної пропозиції. За даними Axios, наказ Рубіо став незвичним дипломатичним сигналом на тлі відсутності прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.