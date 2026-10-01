Сенат Чехії скоротив граничну кількість військових для захисту східного флангу НАТО

Йдеться про зменшення ліміту з 2000 до 1600 військовослужбовців.

Сенат Чехії схвалив план закордонних військових місій на найближчі два роки, який передбачає скорочення максимальної кількості чеських військових, яких можна буде направити для захисту східного флангу НАТО.

Про це пишуть Ceske Noviny.

Йдеться про зменшення ліміту з 2000 до 1600 військовослужбовців. Рішення пояснюють економією та тим, що встановленої раніше максимальної кількості військових фактично не використовували.

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Водночас міністр оборони Яромір Зуна заявив, що кількість військових, виділених безпосередньо до сил НАТО, навпаки, зросте.

За даними уряду, у травні цього року в Словаччині, Польщі, Литві та Латвії перебували загалом 427 чеських військових. Новий план також допускає їхнє можливе розгортання в Естонії, Угорщині, Румунії, Болгарії та, вперше, у Фінляндії. Конкретна участь Чехії залежатиме від потреб НАТО.

Загальна кількість чеських військових, яких план дозволяє залучати до закордонних місій, також скорочуватиметься. Якщо цього року йдеться про максимум 2571 військового, то наступного року – про 2091, а у 2028 році – про 2066.

Водночас Чехія збільшить кількість військових, залучених до підготовки українських військовослужбовців за межами ЄС, – із 40 до 60. Ліміт для навчання в країнах ЄС залишиться на рівні 100 військових. У самій Чехії одночасно зможуть проходити підготовку не більше 100 українських військових замість нинішніх 800.

Сенат також залишив можливість перебування на території Чехії до 2000 військових країн-членів НАТО.