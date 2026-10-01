Гегсет заявив про скорочення 20% американських генералів та адміралів: жодних товстунів, бороданів і диваків

" ЗМІ називають це "чисткою". Я ж називаю це підзвітністю, яка давно назріла”.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що Сполучені Штати скорочують кількість своїх генералів та адміралів на 20%, пише France24.

Цей крок, за його словами, має забезпечити “підзвітність”.

Гегсет зазначив, що скорочення торкнулися офіцерів, які не підтримали його зусилля, спрямовані на те, щоб зосередити армію на веденні бойових дій, а не на політиці “woke” попередніх адміністрацій, і назвав ці зміни “досягненням”.

Реклама

“За підрахунками, ми звільнили 10 відсотків генералів та адміралів у всіх видах збройних сил. Ми також скоротили загальну кількість генеральських посад ще на 10 відсотків”, – сказав Гегсет військовослужбовцям на базі Квантіко.

“Отже, так – загальне скорочення на 20 відсотків. ЗМІ називають це "чисткою". Я ж називаю це підзвітністю, яка давно назріла”, – додав він.

Цей виступ перед молодшими офіцерами та рядовим складом відбувся через рік після аналогічної промови перед вищим офіцерським складом, у якій Гегсет заявив, що американські військові мають зайву вагу, надмірно зосереджені на лівих ідеях і потребують серйозного реформування.

У середу він зазначив, що вищі офіцери, які “позитивно відреагували” на попередню промову, тепер “очолюють підрозділи, що мають нові пріоритети, розширені повноваження та високу дисципліну”, тоді як ті, хто не відреагував так, “тут більше не працюють”.

“Ми більше не відомство, схильне до ідеології "воук", і не слабке відомство”, – заявив Гегсет.

“Простими словами: жодних товстунів, жодних трансгендерів, жодних бороданів, жодних диваків, жодних слабаків, жодних радикалів. Тільки воїни – суворі, боєздатні та віддані справі бійці”, – підкреслив він.