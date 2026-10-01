Ілон Маск повернеться до уряду Трампа у військовій ролі

Міністр війни Сполучених Штатів Піт Геґсет оголосив, що Ілон Маск стане співголовою робочої групи Пентагону з вивчення майбутнього воєнної справи. Таким чином мільярдер знову працюватиме на уряд Дональда Трампа через рік після того, як зі скандалом залишив департамент урядової ефективності DOGE.

Як пише The Guardian, Маск працюватиме разом з виконавчим директором оборонної компанії Anduril Палмером Лакі та колишнім спікером Конгресу від республіканців Ньютом Гінгрічем. Їхній проєкт носить назву "Меридіан" та спрямований на пошук засобів, необхідних для досягнення "абсолютної технологічної переваги на полі бою нового покоління".

Маск та його колеги обіцяють представити суспільству незасекречений звіт щодо майбутнього війни вже через 4 місяці. Саме незначна тривалість проєкту привабила засновника SpaceX і переконала знову наважитися на урядову роботу.

У 2025 році Маск та Дональд Трамп публічно побили горшки, коли мільярдер розкритикував політику президента і звинуватив його у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Натомість республіканець називав свого колишнього соратника наркоманом та божевільним. Схоже, через понад рік їм вдалося залишити усі розбіжності позаду.