Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Ілон Маск повернеться до уряду Трампа у військовій ролі

Мільярдер і президент, схоже, остаточно налагодили відносини.

Ілон Маск повернеться до уряду Трампа у військовій ролі
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Міністр війни Сполучених Штатів Піт Геґсет оголосив, що Ілон Маск стане співголовою робочої групи Пентагону з вивчення майбутнього воєнної справи. Таким чином мільярдер знову працюватиме на уряд Дональда Трампа через рік після того, як зі скандалом залишив департамент урядової ефективності DOGE.

Як пише The Guardian, Маск працюватиме разом з виконавчим директором оборонної компанії Anduril Палмером Лакі та колишнім спікером Конгресу від республіканців Ньютом Гінгрічем. Їхній проєкт носить назву "Меридіан" та спрямований на пошук засобів, необхідних для досягнення "абсолютної технологічної переваги на полі бою нового покоління". 

Маск та його колеги обіцяють представити суспільству незасекречений звіт щодо майбутнього війни вже через 4 місяці. Саме незначна тривалість проєкту привабила засновника SpaceX і переконала знову наважитися на урядову роботу. 

У 2025 році Маск та Дональд Трамп публічно побили горшки, коли мільярдер розкритикував політику президента і звинуватив його у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Натомість республіканець називав свого колишнього соратника наркоманом та божевільним. Схоже, через понад рік їм вдалося залишити усі розбіжності позаду.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies