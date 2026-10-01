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Прем'єр Британії визнав можливість проведення повторного референдуму щодо Євросоюзу

В охочих скасувати Брекзит, ймовірно, буде шанс довести справу до голосування.

Прем'єр Британії визнав можливість проведення повторного референдуму щодо Євросоюзу
Фото: EPA/UPG

Голова британського уряду Енді Бернем заявив, що у програмі Лейбористської партії на майбутніх парламентських виборах може з'явитися обіцянка провести референдум щодо повернення у Європейський Союз.

Як пише BBC, політик продовжує вважати, що час для цього досі не настав, але упродовж наступних 10 років Сполучене Королівство має "вивчити усі варіанти відносин з ЄС, які зараз не на належному рівні".

Прем'єр зазнає критики з боку опозиційних консерваторів, які закликали його "не відкривати старі загоєні рани суперечок щодо Брекзиту". Бернему також нагадують, що на вибори у парламент він йшов із обіцянкою не розпочинати дискусію про повернення в ЄС. У відповідь посадовець сказав, що не є ініціатором цього обговорення, але не може його ігнорувати.

За 10 років з моменту Брекзит-референдуму лише чверть британців залишилися задоволені розривом відносин з Брюсселем. В ЄС до можливого повернення Сполученого Королівства у європейську родину ставляться позитивно: президент Франції Емманюель Макрон назвав такий сценарій "прекрасною новиною", а прем'єр Іспанії Педро Санчез заявив, що Британію б зустріли "з широкими обіймами". 

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