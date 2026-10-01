У Сирії нападники розстріляли пасажирський мікроавтобус. Загинули семеро людей

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Щонайменше семеро людей загинули унаслідок збройного нападу на невеликий пасажирський автобус поблизу мосту Масьяф у західній сирійській провінції Хомс.

Як пише Associated Press, про це повідомили державні ЗМІ.

Ще четверо людей були поранені.

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Мотив нападу наразі невідомий. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад. Сирійська влада також не назвала підозрюваних чи організацій, які можуть стояти за атакою.

За даними влади, загиблі та поранені були працівниками однієї компанії, які поверталися додому після роботи.

Бригади екстреної допомоги доправили постраждалих до лікарень міста Хомс, а сили безпеки розпочали розслідування на місці нападу.

«Ми розглядаємо цей боягузливий напад як спробу підірвати безпеку в Хомсі та дестабілізувати ситуацію, яку ми намагалися стабілізувати за допомогою різних заходів у всій провінції», — заявив державному інформагентству SANA командувач силами внутрішньої безпеки Хомса бригадний генерал Бассем Мохаммад Шаабан.

Сирійська влада намагається підтримувати безпеку після понад 13 років війни та падіння династії Асадів наприкінці 2024 року.

Хоча влада заявляє, що їй вдалося запобігти численним запланованим атакам і діяльності озброєних осередків, у столиці Дамаску та інших районах країни й надалі відбуваються смертельні стрілянини та вибухи.