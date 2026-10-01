Reuters: США вважають малоймовірним вторгнення Китаю на Тайвань наступного року

Серед основних причин – затримки з підготовкою китайських збройних сил на тлі антикорупційної кампанії Комуністичної партії Китаю, а також прагнення Пекіна дочекатися результатів виборів на Тайвані 2028 року.

Представники США вважають, що вторгнення Китаю на Тайвань до 2028 року стає дедалі менш імовірним, попри вказівки президента Китаю Сі Цзіньпіна своїм військовим бути готовими до 2027 року, за необхідності, силою захопити демократично керований острів.

Про це Reuters повідомили люди, знайомі з оцінками американської влади.

Серед основних причин – затримки з підготовкою китайських збройних сил на тлі антикорупційної кампанії Комуністичної партії Китаю, а також прагнення Пекіна дочекатися результатів виборів на Тайвані 2028 року. За словами двох чинних американських чиновників, колишнього представника уряду США та ще одного співрозмовника, знайомого із ситуацією, деякі китайські посадовці сподіваються, що після виборів до влади на Тайвані може прийти уряд, більш прихильний до встановлення контролю Пекіна над островом.

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Співрозмовники зазначили, що Пекін може дедалі більше розглядати можливість застосування сили у 2028 році та пізніше, якщо на виборах Демократична прогресивна партія (ДПП) отримає четвертий поспіль президентський термін. Особливо це стосуватиметься ситуації, якщо чинний президент Тайваню Лай Цінде буде переобраний.

Лай, який обійняв посаду президента два роки тому, та його правляча ДПП виступають за окрему від Китаю ідентичність Тайваню. Така позиція часто викликає обурення Пекіна, який вважає острів невід’ємною частиною китайської території.

Тайвань категорично заперечує претензії Китаю і заявляє, що лише його народ має право визначати власне майбутнє.

Раніше багато говорили про те, що Сі Цзіньпін хоче, аби китайські збройні сили були готові потенційно захопити Тайвань силою у 2027 році — на сторіччя заснування Народно-визвольної армії Китаю. Китай ніколи не виключав можливості застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, але офіційно не підтверджував наказу про готовність до 2027 року.

Орієнтир на 2027 рік, який, за словами аналітиків, стосується саме готовності китайських військових, а не встановленого терміну вторгнення, протягом багатьох років створював відчуття нагальності у кількох адміністраціях США щодо протидії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

США є найважливішим міжнародним партнером і постачальником зброї для Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин. Американські чиновники по-різному оцінюють те, наскільки Китай може розглядати президентські вибори у США 2028 року як важливий чинник для ухвалення рішення про військові дії.

Троє співрозмовників, знайомих із ситуацією, заявили, що Пекін також може захотіти оцінити результати американських виборів, особливо з огляду на зростання неприйняття американськими виборцями участі США у військових операціях за кордоном. Водночас перший американський чиновник зазначив, що Пекін вважає і демократів, і республіканців значною мірою одностайними у питанні Тайваню.

Президент США Дональд Трамп применшував імовірність китайського вторгнення на Тайвань під час свого президентства. Минулого року він навіть заявив, що Сі сказав йому: Китай не здійснюватиме вторгнення, поки Трамп перебуває на посаді.

Після зустрічі із Сі у Вашингтоні минулого тижня Трамп майже не коментував питання Тайваню. Він лише зазначив, що під час розмови вони торкалися цієї теми, і Сі розуміє позицію президента США.