Британія запровадила нові санкції проти Росії: під обмеженнями судна, пропагандисти та причетні до катувань українців

Новий санкційний пакет охоплює 23 фізичних та юридичних осіб і вісім суден.

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 23 фізичних та юридичних осіб і 8 суден. Під обмеження потрапили представники російських дезінформаційних мереж, особи, яких Лондон пов'язує з катуваннями українських цивільних, а також судна, що використовуються для обходу санкцій.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

Зокрема, санкції запровадили проти восьми людей, яких британська сторона вважає причетними до свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільними на тимчасово окупованих територіях.

6 000 українських дітей росіяни помістили у "табори перевиховання"

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Ще сімох осіб внесли до санкційного списку через їхню роль в мілітаризації українських дітей, зокрема тих, кого російська влада депортувала з окупованих територій. У британському уряді заявили, що близько 6000 українських дітей були примусово переміщені до мережі так званих "таборів перевиховання".

Крім того, за даними Лондона, мільйони українських дітей на окупованих Росією територіях зазнають впливу кремлівських пропагандистських програм.

Окремий блок санкцій стосується російського "тіньового флоту". Під обмеження потрапили вісім суден: три судна "тіньового флоту", два судна, що надають їм послуги з бункерування, та три російські криголамні судна.

Британія також запровадила санкції проти семи осіб, яких пов'язують із поширенням прокремлівської дезінформації. Серед них – четверо громадян Грузії. Вони, зокрема, поширювали наративи на виправдання російської окупації українських територій та працювали в органах влади в окупованій Південній Осетії.

Що передбачають обмеження?

Загалом новий пакет передбачає 31 захід. Для 23 фізичних та юридичних осіб запроваджують замороження активів, санкції щодо трастових послуг та заборону обіймати посади директорів.

Для фізичних осіб також діятимуть заборони на в'їзд. Щодо восьми суден застосовуватимуть торговельні та судноплавні обмеження.