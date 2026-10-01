Росіяни атакували Павлоград. Є поранені

Одна з потерпілих перебуває в важкому стані.

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Російська армія 1 жовтня атакувала Павлоград. Поранені троє людей: 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років.

Жінку госпіталізували в важкому стані, чоловіків – в середньому. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – зазначили в повідомленні.

Інформації про те, що саме ушкоджено, поки немає.