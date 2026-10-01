Росіяни атакували Павлоград. Є поранені

Російська армія 1 жовтня атакувала Павлоград. Поранені троє людей: 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років.
Жінку госпіталізували в важкому стані, чоловіків – в середньому. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – зазначили в повідомленні.
Інформації про те, що саме ушкоджено, поки немає.
- Ворог активно атакує в Павлограді цивільну інфраструктуру. Зокрема, декілька разів бив по виробництву снеків.
- Минулого місяця росіяни вбили двох енергетиків.