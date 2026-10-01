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Росіяни атакували Павлоград. Є поранені

Одна з потерпілих перебуває в важкому стані. 

Росіяни атакували Павлоград. Є поранені
Фото: Радіо Свобода

Російська армія 1 жовтня атакувала Павлоград. Поранені троє людей: 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років.

Жінку госпіталізували в важкому стані, чоловіків – в середньому. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

«Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – зазначили в повідомленні. 

Інформації про те, що саме ушкоджено, поки немає. 

  • Ворог активно атакує в Павлограді цивільну інфраструктуру. Зокрема, декілька разів бив по виробництву снеків. 
  • Минулого місяця росіяни вбили двох енергетиків.
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