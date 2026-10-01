Трамп знову закликає до відставки ексголови Федеральної резервної системи Пауелла

У США наглядовий орган ФРС виявив порушеня правил нагляду під час реконструкції будівель центрального банку у Вашингтоні, що призвели до $1 млрд перевитрат.

У США наглядовий орган Федеральної резервної системи не знайшов підстав для кримінального звернення щодо перевищення бюджету на реконструкцію будівель центрального банку у Вашингтоні на суму приблизно 1 мільярд доларів.

Водночас визнано порушення правил нагляду за проєктом, пише France24.

Ці висновки спонукали президента Дональда Трампа повторити свій заклик до відставки колишнього голови ФРС, а тепер члена Ради керівник ФРС Джерома Пауелла.

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У звіті Генерального інспектора зазначається, що під час перевірки не виявили жодних обґрунтованих підстав вважати, що було скоєно порушення федерального кримінального законодавства, яке вимагало б передання справи Генеральному прокурору США. Так само не виявили випадків адміністративних правопорушень.

Водночас наголошується на серйозних проблемах із контролем за проєктом, що призвели до перевищення витрат приблизно на 1 мільярд доларів під час реконструкції двох історичних будівель центрального банку, розташованих на території Національної алеї (National Mall) у Вашингтоні.

Видання зазначає, що Трамп використає проблему перевищення кошторису цього проєкту (вартість якого нині становить близько 2,4 млрд доларів) для чергової спроби домогтися звільнення Пауелла та отримати вплив на курс монетарної політики.

Він також прагне звільнити членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук через імовірні порушення в іншій справі, не пов’язаній із цим проєктом.

Пауелл відмовився коментувати це повідомлення, що стало черговим епізодом тривалого конфлікту з Трампом, який розпочався у 2018 році, коли президент уперше розкритикував голову ФРС за відмову знизити відсоткові ставки. Трамп висунув кандидатуру Пауелла на посаду керівника ФРС наприкінці 2017 року.

“Щонайменше, “Запізнілого” Пауелла слід змусити піти у відставку з посади в Раді. Він не здатен керувати навіть будівлею, тож йому, безумовно, не можна довіряти управління його політикою високих відсоткових ставок (яка стосується лише “ТРАМПА!”)”, – написав президент у соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що якщо він не піде у відставку, уряд США має подати проти нього позов на найвищому рівні – чи то за корупцію, чи то за некомпетентність.

“І те, й інше є абсолютно неприйнятним”, – сказав він.

Трамп заявив, що доручив генеральному прокурору Тодду Бланшу “вивчити звіт і визначити подальші дії”.

Окрім Пауелла, який очолював ФРС протягом більшого часу реалізації цього проєкту, за його нагляд безпосередньо відповідає віцеголова ФРС Філіп Джефферсон. Він керує Комітетом із питань ради директорів та є головним адміністративним куратором цього напряму.