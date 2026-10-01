Підласа: Стан наповнення бюджету України погіршується

За 9 місяців цього року план недовиконали на 49,5 млрд грн.

За перші дев'ять місяців цього року до загального фонду держбюджету без урахування міжнародних грантів надійшло 1,9 трлн грн.

План недовиконали на 49,5 мільярда гривень, причому майже дві третини цієї суми — 32 млрд грн — не надійшли саме в серпні та вересні, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, основною причиною скорочення доходів стали постійні російські удари по бізнесу. Найбільші податкові недонадходження зафіксували від імпортного ПДВ (35,7 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (32,9 млрд грн), внутрішнього акцизу (19,1 млрд грн) та дивідендів державних підприємств (10,8 млрд грн). Загалом план за основними податками не виконали на 99 млрд грн, однак це частково компенсувало перевиконання за податком на прибуток підприємств та ПДФО.

Підласа повідомила, що основним джерелом наповнення бюджету залишаються імпортний ПДВ (491 млрд грн), податок на прибуток (270 млрд грн), ПДФО та військовий збір (266,3 млрд грн) і ПДВ з українських товарів (255,2 млрд грн). Також від продажу ОВДП до загального фонду спрямували 350,6 млрд, а міжнародна допомога на витрати становила близько $22 млрд.

Найбільшою статтею витрат залишається оборона — 2 трлн грн, що становить 61,3% усіх видатків загального фонду. Також значні кошти витратили на погашення та обслуговування боргу, соціальний захист, медицину та зарплати вчителів. Підласа наголосила, що ситуація з бюджетом залишатиметься критичною до отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму $4,26 млрд.