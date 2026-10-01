АМКУ оштрафував сім компаній за змову при закупівлі товарів для потреб оборони

АМКУ виявив змови семи суб’єктів господарювання у закупівлях товарів для потреб оборони.
Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.
Йдеться про антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.
Антимонопольний комітет встановив, що суб’єкти господарювання узгоджували свою поведінку під час участі в торгах із закупівлі товарів для потреб оборони. Загальна очікувана вартість всіх закупівель становила майже 2 млрд грн.
За результатами розгляду справ сім суб’єктів господарювання притягнули до відповідальності за порушення конкурентного законодавства. На них накладено штрафи на загальну суму 192 481 644 грн.
- Раніше, АМКУ оштрафував постачальників електроенергії на 133 млн грн за змову під час торгів. Шість компаній порушили конкурентне законодавство та скоординовано брали участь в торгах.