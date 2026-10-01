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Понад 1 трлн гривень надійшов до загального фонду держбюджету від початку року

Лише за вересень надійшло майже 80 млрд гривень податків та зборів.

Понад 1 трлн гривень надійшов до загального фонду держбюджету від початку року
ілюстративне фото

Від початку 2026 року до загального фонду держбюджету вже надійшов понад 1 трлн грн податкових платежів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Лише за вересень надійшло 79,6 млрд грн податків та зборів.

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Серед основних надходжень:

- ПДВ – сплата 46,8 млрд грн;

- ПДФО – 20,3 млрд грн;

- акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 12,3 млрд грн;

- податок на прибуток підприємств – 4,3 млрд грн;

- рентна плата – 3,7 млрд гривень.

Загалом за підсумками девʼяти місяців надходження до загального фонду державного бюджету склали 1,027 трлн грн. Цей показник на 76,8 млрд грн або +8,1% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

"На темпи податкових надходжень все активніше впливає посилення атак ворога на бізнес, що призводить до перебоїв у виробництві та логістиці, а також втрат виробничих потужностей та готової продукції", - зазначили в ДПС.

  • У вересні спецфонд держбюджету отримав 16,2 млрд військового збору, - Мінфін. Надходження скорочуються третій місяць поспіль. 
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