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Троє людей поранені через атаку РФ по Шевченковому на Куп'янщині

Ворог двічі атакував житловий сектор селища Шевченкове.

Троє людей поранені через атаку РФ по Шевченковому на Куп'янщині
Фото: ДСНС України

У Шевченковому Куп'янського району Харківщини відомо про трьох поранених цивільних через ранковий удар РФ по житловому сектору.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок ранкового удару рф по двоповерховому багатоквартирному будинку постраждали 3 людини", – ідеться у повідомленні.

Ворог атакував ударними БпЛА житловий сектор селища Шевченкове Куп’янського району. Через атаку загорілися дерев’яні конструкції даху, вікна та балкони.

Згодом окупанти вдарили повторно, унаслідок чого пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги.

Близько полудня 2 жовтня окупанти завдали чергового удару. Зафіксували влучання в інший двоповерховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися чотири квартири та дах.

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