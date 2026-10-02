У Сумах російський дрон влучив у вантажівку

У Сумах російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Після влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили місце удару.
- Увечері 1 жовтня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок ударів постраждав 46-річний чоловік, якому медики надали допомогу на місці.
- Влучання зафіксували в центральній частині міста та Зарічному районі. Безпілотник "Молнія" вдарив по будівлі ринку, а FPV-дрон на оптоволокні – по вантажівці поблизу АЗС.