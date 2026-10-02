У Сумах російський дрон влучив у вантажівку

Після влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили місце удару.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

У Сумах російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій.

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