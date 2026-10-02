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У Сумах російський дрон влучив у вантажівку

Внаслідок обстрілу постраждав водій.

У Сумах російський дрон влучив у вантажівку
Ворог вдарив по вантажівці дроном
Фото: Скриншот з відео

У Сумах російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Після влучання виникла пожежа. Рятувальники  ліквідували загоряння та обстежили місце удару.

  • Увечері 1 жовтня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок ударів постраждав 46-річний чоловік, якому медики надали допомогу на місці.
  • Влучання зафіксували в центральній частині міста та Зарічному районі. Безпілотник "Молнія" вдарив по будівлі ринку, а FPV-дрон на оптоволокні – по вантажівці поблизу АЗС. 
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