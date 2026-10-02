ДПСУ: Білорусь допомагає Росії підсилювати сигнали "Шахедів" під час атак на захід України

Ретранслятори на території Білорусі вмикаються під час запусків російських ударних дронів і змінюють місця роботи.

Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи засобів передачі та підсилення сигналу під час повітряних атак по Україні. Ретранслятори використовують для підсилення сигналу дронів, які атакують західні області України і прикордоння.

Про це повідомив речник Держприкордслужби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикаються саме під час запусків російських ударних безпілотників, а після завершення атак вимикаються. При цьому точки їхньої роботи змінюються.

"Ми бачимо, що вони вмикаються, точки їхньої роботи також змінюються, бо Білорусь, певно, остерігається того, що Україна зможе повністю вирахувати ті кроки, які робляться для того, щоб такі ретранслятори на території Білорусі працювали", – зазначив Демченко.

Він наголосив, що робота ретрансляторів чітко координується з Росією та активізується під час запусків ударних дронів у напрямку західних регіонів України, зокрема Волинської області.

За словами речника, Україна працює над припиненням роботи ретрансляторів на території Білорусі. Ця робота має непублічний характер і до неї можуть бути залучені інші українські служби та підрозділи, додає Демченко.

У червні президент Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі припинили роботу.