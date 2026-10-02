Російська атака зруйнувала дата-центр dline.ua у Києві

Усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.

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У Києві внаслідок російського удару зруйновано дата-центр dline.ua. Про це компанія-власниця об’єкта повідомила у коментарі Громадському радіо.

Станом на 1 жовтня дата-центр повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики, зазначили у dline.ua.

Це вже третій дата-центр, який за останні кілька днів повідомив про припинення роботи через російські атаки.