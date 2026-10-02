Російська атака зруйнувала дата-центр dline.ua у Києві

У Києві внаслідок російського удару зруйновано дата-центр dline.ua. Про це компанія-власниця об’єкта повідомила у коментарі Громадському радіо.
Станом на 1 жовтня дата-центр повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики, зазначили у dline.ua.
Це вже третій дата-центр, який за останні кілька днів повідомив про припинення роботи через російські атаки.
- Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними.
- 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі.