Про це свідчать дані, які перехопили українські спецслужби.

Глава Кремля Володимир Путін у вересні наказав скасувати обмеження, які раніше діяли під час російських повітряних кампаній.

Президент Володимир Зеленський розповів про це в інтерв’ю Financial Times.

Про це свідчать дані, отримані українськими спецслужбами з перехоплених розмов представників Кремля. Зеленський зазначив, що після цього Росія почала посилювати атаки на Київ, зокрема завдаючи ударів по школах, лікарнях і дата-центрах.

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Таким чином, Москва готується до подальших ударів по найбільших українських містах, щоб із настанням зими ізолювати їх від решти країни.

Основні цілі – Київ, Харків та Одеса, а також Львів

Серед основних цілей, за даними української розвідки, називають Київ, Харків та Одесу. Львів, за словами українських та європейських посадовців, також фігурує у планах Росії.

Українські представники повідомили FT, що Москва також має намір атакувати ядерні об’єкти, щоб від’єднати їх від енергосистеми. За їхніми словами, метою таких дій є посилення тиску на Київ, аби він погодився на російські вимоги на початку 2027 року.

Ще одним елементом стратегії, за їхніми даними, може стати нова хвиля біженців до ЄС.

Російська повітряна кампанія посилилася на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах, портах і складах на території РФ. Водночас лінія фронту на сході України залишається переважно статичною, а російські війська зазнають значних втрат і мають труднощі з просуванням.

Україна розробляє швидкісні дрони-перехоплювачі: наразі випробовують 5 моделей

Окремо Зеленський розповів про масштаб російських атак. За його словами, за останню добу (на час інтерв’ю – Ред.) Росія запустила близько 500 дронів, приблизно половина з них була реактивною. Українські сили знищують близько 57% реактивних і 85-90% звичайних дронів.

Україна розробляє швидкісні дрони-перехоплювачі для боротьби з новою російською зброєю. Наразі випробовують п'ять таких моделей. Зеленський заявив, що до кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з них, однак виробництво стримує, зокрема, дефіцит двигунів.

Президент також повідомив, що американські винищувачі F-16 ефективно протидіють новим реактивним дронам РФ. Водночас, за його словами, близько половини українських F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Київ хоче перенести частину цих робіт в Україну, щоб швидше повертати літаки до бойового застосування.

На запитання, чи роблять партнери все можливе для допомоги Україні, Зеленський відповів: "Недостатньо, звичайно, недостатньо".

Що відомо про останній обстріл Росії?