The Washington Post: Трамп перенаправив $52 млн, частина з яких призначена для союзників України, до Латинської Америки

Метою програми було допомогти країнам, які передавали Україні старе озброєння, перейти на закупівлю американської військової техніки замість російської.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити $52 млн військової допомоги, раніше схваленої Конгресом для європейських і близькосхідних країн, на потреби Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Про це пише The Washington Post.

Кошти мали бути спрямовані Словаччині, Північній Македонії, Тунісу та Іраку. Демократи в Конгресі виступили проти такого рішення, зазначаючи що адміністрація порушила встановлене ними блокування перенаправлення коштів.

За їхніми словами, частина фінансування для Словаччини та Північної Македонії була передбачена законом про допомогу Україні для підтримки країн, яких торкнулася війна.

У Держдепартаменті заявили, що перенаправлення коштів до країн Західної півкулі відповідає новій зовнішньополітичній стратегії адміністрації Трампа. Гроші використають для боротьби з наркоторгівлею, зміцнення безпекових партнерств і захисту Панамського каналу.

Адміністрація не пояснила, яким чином виділення цих коштів Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії відповідає законодавчому формулюванню про підтримку країн, постраждалих від війни в Україні. Ці чотири держави не надавали суттєвої безпекової допомоги Україні або європейським партнерам, яких торкнулася російська війна.