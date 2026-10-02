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Трамп переконує, що його рекордно низький рейтинг - це фейк корумпованих соціологів

Схоже, ніщо не здатне похитнути впевненість республіканця у своїй популярності.

Трамп переконує, що його рекордно низький рейтинг - це фейк корумпованих соціологів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Time заперечив падіння власних рейтингів, звинувативши соціологів та журналістів в упередженості.

Глава держави назвав рекордно низький рівень довіри у 32% "фейковими цифрами" і запевнив, що в разі проведення просто зараз виборів президента, міг би обігнати будь-кого зі своїх суперників на 20 відсоткових пунктів.

Трамп наполягає, що результати останніх досліджень підроблені "корумповними соціологами". Основним аргументом своєї популярності господар Білого дому вважає появу робочих місць у сфері виробництва та побудову нових заводів компаній, які "повертаються до Америки" - натякаючи на ефективність запроваджених ним митних тарифів.

Під час цьогорічної кампанії, яка передує проміжним виборам до Конгресу, Трамп активно просуває серед республіканського електорату тезу про те, що вони мають голосувати "наче прізвище Трамп є у бюлетені". 

Проте не всі однопартійці глави держави вважають цю стратегію переможною. Чимало кандидатів від Республіканської партії намагаються дистанціюватися від Трампа, а особливо від теми війни в Ірані, яка має вкрай низьку підтримку у населення.

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