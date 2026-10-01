У МЗС Росії заявили, що висилають групу угорських дипломатів. В Будапешті відреагували (оновлено)

До МЗС РФ також викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини Габора Гергіча

Міністерство закордонних справ Росії сьогодні оголосило про вислання групи співробітників посольства Угорщини в Москві, а також її генеральних консульств у Санкт-Петербурзі й Казані. Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Зазначається, що до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини Габора Гергіча. Йому заявили "рішучий протест" у зв’язку з рішенням влади Угорщини вислати із країни десятьох співробітників російського диппредставництва в Будапешті.

Росіяни заявили, що група угорських дипломатів має залишити країну протягом двох тижнів. Скільки саме дипломатів висилають, не уточнюється.

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У МЗС Угорщини "взяли до відома" рішення Росії вислати співробітників дипломатичних представництв, йдеться в заяві угорського МЗС в соцмережі Х.

Водночас у МЗС зазначили, Угорщина збереже свою дипломатичну присутність в РФ.

"Ми не зацікавлені в ескалації дипломатичної напруженості, але залишаємося при своєму рішенні, ухваленому з міркувань національної безпеки. Наші дипломатичні представництва в Росії продовжують повноцінно функціонувати, і Угорщина збереже свою дипломатичну присутність", – йдеться у заяві.

Контекст

8 вересня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що країна висилає десятьох співробітників російського посольства, які займалися "діяльністю, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією".

На тлі війни Росії проти України і загострення відносин між Росією та ЄС багато країн Євросоюзу висилали співробітників російських дипвідомств, закривали консульства й інші російські установи. Так само чинила і Росія.

За попереднього уряду Віктора Орбана Угорщина утримувалася від таких кроків - востаннє російського дипломата з Будапешта висилали в 2018 році.

Після приходу до влади у травні нового уряду на чолі з Петером Мадяром Угорщина почала критикувати Росію за удари по Україні і перестала блокувати санкційні пакети на рівні ЄС. При цьому Будапешт, як і раніше, не постачає Україні зброю.